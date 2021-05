Lombardia: vini del territorio per ristoranti, bar e hotel, scatta 'fase 2' #iobevolombardo (2)

24 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "La crisi ha messo a dura prova il comparto del vino e il settore della ristorazione. Sono convinto - afferma Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia - che l'enoturismo e il turismo enogastronomico, in generale, siano una grande opportunità con enormi margini di crescita, ora che la pandemia ha fatto riscoprire la voglia di avvicinarsi ai sapori veri e genuini delle produzioni locali Le eccellenze regionali come il vino, connubio fra un prodotto e la valorizzazione del suo territorio, possono diventare un traino per l'intero settore".

Per questo "Regione Lombardia con il supporto di Unioncamere Lombardia, sempre vicini al mondo delle imprese e sensibili alle loro necessità - spiega - hanno promosso il bando #iobevolombardo, una misura efficace nella sua semplicità che incoraggia la collaborazione tra produttori vitivinicoli e operatori della ristorazione e dell'accoglienza, per contribuire a ricreare rapporti tra aziende e prodotti del territorio lombardo".

La Regione ha messo a disposizione 1.634.500 euro e le domande possono essere presentate telematicamente sul sito https://restart.infocamere.it/. Ogni voucher ha un valore di 250 euro e l'operatore della ristorazione potrà beneficiare al massimo di 2 voucher che saranno assegnati in ordine di arrivo cronologico delle domande. L'iniziativa quest'anno è stata allargata a bar, pub, enoteche e hotel. Tutte le informazioni e le istruzioni sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it nella sezione 'Bandi e contributi alle imprese'.