Libri: Igiaba Scego vince il Premio letterario 'Matilde Serao'

24 maggio 2021 a

a

a

Napoli, 24 mag. - (Adnkronos) - La scrittrice Igiaba Scego è vincitrice della quarta edizione del Premio letterario 'Matilde Serao', promosso dal quotidiano "Il Mattino" ed intitolato alla co-fondatrice (nel 1892, con il marito Edoardo Scarfoglio) della testata napoletana voce del Mezzogiorno. La cerimonia di consegna premio, che gode dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, si terrà venerdì 28 maggio, alle ore 16.30, nella Sala Tiziano del Museo di Capodimonte di Napoli e sarà trasmessa in diretta sul sito del mattino.it e sulla pagina Facebook del giornale.

Il programma della manifestazione prevede, dopo i saluti del presidente e del direttore del Mattino Massimiliano Capece Minutolo Dal Sasso e Federico Monga, la visione di un video di apertura a cura di Giffoni Experience e l'intervento del direttore del Museo di Capodimonte Sylvain Bellenger. Madrina e conduttrice della cerimonia l'attrice Pina Turco; parteciperanno, intervistati dai giornalisti de "Il Mattino", la storica Eva Cantarella, il finanziere e scrittore Guido Maria Brera, il presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto, il direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi, la manager di Google Giorgia Abeltino, la direttrice della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma Cristiana Collu, l'attore e regista Alessandro Preziosi, gli editori Rosario Esposito La Rossa e Francesco Brioschi. Fausta Vetere della Nuova Compagnia di Canto Popolare ed il più volte Premio Tenco Enzo Gragnaniello interpreteranno in chiave acustica canzoni napoletane di ieri e di oggi. Dopo l'intervista al ministro della Cultura Dario Franceschini fatta dal direttore de "Il Mattino" Federico Monga, la consegna del Premio Serao 2021: una scultura realizzata da Mimmo Paladino, a Igiaba Scego che sarà intervistata da Federico Monga e Donatella Trotta.

Igiaba Scego, vincitrice della quarta edizione del Premio - che nel suo albo d'oro annovera figure del calibro di Antonia Arslan (2017), Azar Nafisi (2018) e Dacia Maraini (2019) - è autrice "in sintonia con la figura e con l'opera seraiana": nata a Roma nel 1974 da genitori somali in fuga dalla dittatura di Siad Barre, è figlia di genitori che le hanno trasmesso l'amore per l'indipendenza e per la narrazione. Il padre, Ali Omar Scego, era ministro degli Esteri prima del colpo di Stato in Somalia; la madre Kadija, di origini nomadi, le ha trasmesso il gusto del racconto e le tradizioni della sua civiltà, non a caso narrate da Igiaba nel suo esordio narrativo con il romanzo per ragazzi che ha dedicato proprio alla mamma: "La nomade che amava Hitchcock" (Sinnos, 2003). "Scrittrice dal timbro originale", dopo la brillante laurea in Letterature straniere alla Sapienza e un dottorato di ricerca in Pedagogia a RomaTre, Igiaba Scego si occupa infatti di scrittura, giornalismo e ricerca incentrati sulla dimensione della transculturalità e del dialogo tra civiltà, nell'orizzonte (attualissimo) delle migrazioni e del postcolonialismo. Ha al suo attivo molti libri pluripremiati (romanzi e racconti per adulti e ragazzi, saggi, inchieste) e collabora con numerose riviste e alcuni quotidiani, da opinionista o curatrice di rubriche.