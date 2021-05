Grillo: difesa chiede nuovi interrogatori per Ciro e altri due indagati

24 maggio 2021 a

Palermo, 24 mag. (Adnkronos) - Terzo interrogatorio in vista per Ciro Grillo e altri due indagati per stupro di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese, nel luglio del 2019. I difensori del figlio del garante del M5S e di Edoardo Capitta e Vittorio Lauria hanno depositato la richiesta alla Procura di Tempio Pausania. Niente interrogatorio, invece, per Francesco Corsiglia, indagato anche lui per violenza di gruppo. Tre settimane fa la Procura di Tempio Pausania ha chiuso le indagini per la seconda e proprio oggi scadeva il termine utile per l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Ma i tempi si allungano ancora con le richieste dei nuovi interrogatori. Non si conoscono ancora le date in cui i tre giova ni, che hanno sempre smentito lo stupro, verranno risentiti per la terza volta.