Dl semplificazioni: Ricci (Pd), 'Landini capisca, velocità va a vantaggio lavoratori'

Roma, 24 mag (Adnkronos) - Sul Dl semplificazioni "Landini dovrebbe essere più cauto, anche il sindacato deve capire che la velocità è una esigenza vera, non va a scapito della sicurezza e della legalità". Lo ha detto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd, a radio Immagina.

"Si può trovare un meccanismo per tenere insieme tutto, è una esigenza dei lavoratori -ha aggiunto Ricci-. Grazie a Orlando siamo riusciti a prorogare i licenziamenti, ma prima o poi le imprese saranno libere di licenziare e se non si rimette in moto l'economia rischiamo una disoccupazione pazzesca. Nessuno vuole abbassare la guardia sulla sicurezza ma non possiamo frenare i processi di velocizzazione perchè vanno a vantaggio del lavoro".