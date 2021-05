Calcio: Pioli, 'sogno di vincere qualcosa con il Milan'

24 maggio 2021 a

a

a

Milano, 24 mag. - (Adnkronos) - "Il mio sogno è vincere qualcosa e farlo nel Milan sarebbe qualcosa di esaltante, però mi ricordo benissimo un'intervista di Maldini nella quale diceva che il club per tornare ad essere un top club deve giocare la Champions per 2-3 anni consecutivi". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni della tv del club rossonero all'indomani del ritorno in Champions League. "Noi dobbiamo confermarci, crescere: quello sarà il nostro obiettivo -prosegue il tecnico parmigiano-. Noi dobbiamo partire con le ambizioni perché siamo il Milan. Io sogno di notte e lavoro di giorno affinché i sogni si possano avverare. È questo che dobbiamo fare".