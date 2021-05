24 maggio 2021 a

Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - "Non voglio parlare del mio futuro ma sono concentrato sull'Europeo. Non ho ancora deciso cosa farò, il Milan per me è speciale". Queste le parole, riportate dal portale turco Fotomac, del centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu in scadenza con la società rossonera.