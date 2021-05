Basket: le volpi rosse Menarini campioni d'Italia (2)

24 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Cosimo Guccione, Assessore allo Sport del Comune di Firenze: “Siamo molto contenti di questa vittoria, una bellissima pagina per il basket in carrozzina italiano e lo sport fiorentino. Questo successo è il risultato di un lavoro importante. Un grande plauso al presidente Ivano Nuti, allo staff, alla società e agli atleti per una stagione ricca di emozioni ma anche a coloro che hanno manifestato vicinanza a questa bella realtà che ha portato in alto il nome di Firenze".

Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini (title sponsor delle Volpi Rosse Menarini) dichiarano: “Tutta la Menarini è orgogliosa di questi ragazzi volenterosi, pieni di passione, grinta e grande spirito di unione e solidarietà. Li seguiamo da dieci anni e abbiamo visto crescere molti di loro che sono diventati un grande punto di riferimento per i più piccoli. Il loro impegno e quello dello staff sono encomiabili e Menarini è fiera di ogni singolo giocatore. Questo è un traguardo e una vittoria incredibile che meritavano! Complimenti ai “Giovani Campioni d'Italia”!”

Questa la squadra dei giovani campioni d'Italia: Riccardo Innocenti, Matteo Mordenti, Samuele Cini, Joel Boganelli, Andrea Mucci, Daniele Filippeschi, Luigi Tozzi, Riccardo Tozzi. I coach Alessandro Cherici e Antonio Calamai.