Arte: restauro fa scoprire gli occhi d'argento del Cosimo I di Benvenuto Cellini (2)

(Adnkronos) - Oggi, finalmente, anche grazie al contributo finanziario del Metropolitan Museum di New York, lo sguardo vivo e penetrante di Cosimo I torna di nuovo a risplendere e potrà essere una delle maggiori attrazioni non solo per il pubblico del Museo Nazionale del Bargello, ma anche per la bella selezione di ritratti medicei che si potranno ammirare all'esposizione newyorkese.

Keith Chistiansen, John Pope-Hennessy Chairman del dipartimento di European Paintings del Metroplitan Museum of Art, ha dichiarato che il museo newyorkese "è lietissimo di poter presentare, in occasione della grande mostra dedicata alla ritrattistica fiorentina sotto Cosimo I de' Medici di prossima apertura a giugno, la scoperta clamorosa che gli occhi del busto in bronzo del duca Cosimo - uno dei massimi capolavori del Museo Nazionale del Bargello, fatto dal Cellini nel 1546-47 - sono argentati. Una scoperta che rinforza l'effetto dello sguardo terribile e afferma l'eredità dell'antichità romana".

Cosimo I viene ritratto dal Cellini - negli stessi anni in cui l'artista aveva iniziato a lavorare al Perseo per piazza Signoria - con una corazza ricca di decorazioni, in cui l'artista dimostra la sua raffinata abilità di orafo: al centro è il volto di Medusa, simbolo rinascimentale di potere militare e divino, e in fondo al petto è il Toson d'Oro, l'onorificenza cavalleresca che Cosimo aveva ricevuto nel 1545 dall'imperatore Carlo V.