Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Dolore e apprensione per quanto successo a Verbania, in Piemonte, dove la cabina di una funivia si è staccata provocando diverse vittime e feriti. Una preghiera per chi non ce l'ha fatta e per tutti coloro che stanno prestando soccorso". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.