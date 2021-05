Tragedia Mottarone: Lollobrigida, 'con il cuore vicino a bimbi feriti'

23 maggio 2021 a

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Seguiamo con apprensione le drammatiche notizie che giungono dal Verbano, dove una cabina di una funivia lungo il tratto Stresa-Mottarone, con a bordo diverse persone tra cui alcuni bambini, è precipitata a causa di un incidente. Tutto il mio cordoglio per le vittime e la mia personale vicinanza ai familiari delle persone coinvolte in questa tragedia. Con il cuore vicino ai bimbi estratti dai soccorritori e trasportati in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino. Forza!”. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.