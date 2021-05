Semplificazioni: Errani, 'alcuni contenuti bozza dl preoccupanti, evitare gravi errori'

23 maggio 2021 a

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Alcuni contenuti della bozza che circola sul DL semplificazioni sono molto preoccupanti e se saranno mantenuti il Parlamento dovrà in ogni modo correggerli." Così il senatore di Articolo Uno Vasco Errani commenta la bozza del decreto Semplificazioni in discussione nel governo.

"Un conto è lavorare per superare la burocrazia che rallenta gli investimenti, altra cosa è scegliere strade come quella dei subappalti senza soglia o addirittura il ritorno al massimo ribasso che farebbero fare un salto indietro inaccettabile al Paese sia dal punto di vista dei diritti e della sicurezza dei lavoratori che della leale competizione tra le imprese, della salvaguardia della legalità e della qualità delle opere pubbliche".

"Oggi all'Italia servono scelte che facciano fare passi in avanti per promuovere buoni investimenti e buon lavoro per guardare al futuro, non iniziative che guardano ad un passato che ci allontana anche dalla stessa Unione Europea. Si intervenga per evitare gravi errori tutti a danno del Paese".