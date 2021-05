Palermo, selfie con Mattarella dei volontari dell'hub vaccinale

23 maggio 2021 a

a

a

Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - Selfie del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i giovani volontari che prestano servizio all'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Prima di lasciare la Fiera Mattarella si è fermato per un attimo con i giovani che gli hanno chiesto un selfie. E lui ha accettato. "Ci ha ringraziati per quello che facciamo", dice emozionato Marcello Capetta che lavora con il commissario straordinario Covid Palermo, Renato Costa. "Ci ha salutati e poi è andato via, ci tenevamo davvero a fare una fotografia con il nostro Presidente. Siamo qui da mesi a lavorare giorno e notte e volevamo salutare il Presidente Mattarella", dice ancora Capetta all'Adnkronos. Mattarella è stato poi accompagnato anche al centro direzionale.