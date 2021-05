23 maggio 2021 a

a

a

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Complimenti ai Maneskin, primi italiani a vincere Eurovision dopo 31 anni. Mi piace l'idea che inseguendo un sogno si possa partire da suonare per strada in via del Corso al gradino più alto d'Europa. Chapeau". Lo scrive Matteo Renzi su Fb.