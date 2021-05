Milano: rapinano e sequestrano negoziante, gang in manette

23 maggio 2021 a

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta del sostituto procuratore di Milano Francesco Vittorio De Tommasi nei confronti di otto persone di origine egiziana ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di rapina aggravata, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, estorsione, violenza privata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Le indagini, condotte dalla compagnia Milano Duomo hanno consentito di ricostruire, attraverso la raccolta di dichiarazioni testimoniali e le individuazioni fotografiche da parte della vittima, nonché dall'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e i riscontri in banca dati, che gli otto stranieri (quattro dei quali tra loro fratelli) la sera del 17 gennaio 2021, hanno fatto irruzione all'interno di un negozio in via Imbonati e, dopo aver picchiato il titolare (un 34enne egiziano) con pugni, calci e schiaffi al corpo e al volto per circa due ore, stringendogli una corda al collo e colpendolo alle gambe con una mazza di ferro, si erano impossessati di 62 telefoni, circa 2.000 euro in contanti e altre apparecchiature elettroniche. Prima di darsi la fuga, lo hanno legato con delle fascette in plastica ai polsi e alle caviglie e imbavagliato con un nastro adesivo, è rimasto legato fino alla sera del giorno successivo quando è stato soccorso da un familiare.

Durante l'aggressione, al fine di indurlo ad abbandonare il quartiere poiché sospettato di essere l'autore di segnalazioni alle forze dell'ordine sulle loro attività illecite, gli hanno intimato di sottoscrivere un intero libretto di cambiali dopo aver fotografato le sue parti intime con la minaccia di diffonderne i contenuti, evento non realizzatosi dato che la vittima, una volta riacquistata la libertà, ha denunciato l'accaduto. L'attività investigativa ha consentito di accertare altri due episodi di estorsione e rapina commessi da due degli egiziani nei confronti di un altro connazionale (un 24enne titolare di un negozio di ortofrutta), in occasione dei quali, hanno preso della frutta senza pagare e lo hanno ferito con un coltello a serramanico, portandogli via il telefono cellulare e 1.830 euro.