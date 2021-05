M5S: Trizzino, 'Conte faccia presto e lasci alla storia del passato 'fondatore elevato'' (2)

23 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "Si potrebbe dire -aggiunge Trizzino- che sono già in molti a volere occupare questi spazi: niente di più vero, ma questa volta la partita va giocata con regole diverse mettendo in chiaro che i giocatori devono possedere doti particolari e dimostrare di essere competenti, capaci, onesti e veramente altruisti. E se possibile con un po' di esperienza alle spalle.... senza togliere nulla agli improvvisati dilettanti della politica. Lo stereotipo del ‘'non lasciare indietro nessuno'' deve diventare pratica attuale in un Paese ormai troppo abituato a girare la faccia dall'altra parte davanti alle sofferenze. Forza Giuseppe, forza Movimento!"

"Se uscite in fretta dalle sabbie mobili diventerete il vero riferimento politico per il futuro del nostro Paese!".