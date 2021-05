Falcone: Boschi, 'non dimenticare mai sacrificio per lotta alla mafia'

23 maggio 2021 a

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro vengono uccisi nella strage di Capaci. Non dimentichiamo mai chi ha sacrificato la propria vita in nome della verità, della legge, della lotta alla mafia. Uomini che credevano nello Stato”. Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, che aggiunge “L'Italia dopo quel terribile periodo cambiò, teniamo vivo ancora oggi quello sdegno. Perché come ha detto il Presidente Mattarella ‘o si sta contro la mafia o si è complici'”.