Covid: Renzi, 'commissione inchiesta su soldi spesi da Arcuri'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Serve un'indagine sui soldi spesi da Arcuri per mascherine e banchi". La dice ma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a 'La Stampa'. "Su quel miliardo e mezzo di euro spesi dal commissario Arcuri tra siringhe speciali, gel, ventilatori cinesi acquistati grazie ai buoni uffici dell'onorevole D'Alema ma non funzionanti, mascherine spesso non a norma, banchi a rotelle, chiedo una commissione di inchiesta, ma mi stupisce il silenzio di tante forze politiche".

"Mentre gli italiani morivano di Covid c'è stato qualcuno che si è arricchito in modo illecito?".