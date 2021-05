Calcio: Zhang, 'è momento speciale, bello condividerlo con tifosi'**

23 maggio 2021 a

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - "E' un momento speciale, per quello che abbiamo vissuto non solo quest'anno ma in tutti questi cinque anni ed è bellissimo poter condividere con i nostri tifosi tutto questo e tutto quello che abbiamo ottenuto". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Steven Zhang a Dazn dal prato di San Siro per la festa scudetto dei nerazzurri.

"Quando ho capito che l'Inter poteva vincere? Dal primo allenamento ho capito che potevamo vincere, poi c'è stata la partita con la Juventus ed ho visto la squadra cresciuta, una quadra che poteva davvero vincere lo scudetto", ha aggiunto Zhang. "Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto e supportato in questi cinque anni all'interno di questa società. Avevamo l'obbiettivo di portare un trofeo importante e ce l'abbiamo fatta", ha concluso il numero uno nerazzurro.