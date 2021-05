Musei: la realtà virtuale per 'toccare con mano' le macchine di Leonardo (3)

22 maggio 2021 a

(Firenze) - Nella nuova sezione "Anatomia delle macchine" troviamo una vera e propria esperienza immersiva di realtà virtuale che permette di interagire con alcuni degli elementi macchinali studiati da Leonardo. In questa nuova sala, adiacente alla sezione "Leonardo e l'anatomia", trova spazio una serie di 16 modelli di macchine, che Leonardo studiò con un approccio molto simile a quello da lui adottato per comprendere il funzionamento del corpo umano, che rappresenta una novità nel percorso espositivo. Ricostruzioni digitali affiancano i modelli esposti in un confronto tra reale e virtuale, che consente di immaginare e capire il funzionamento delle macchine. Un'applicazione con visore Oculus di realtà virtualepermette di andare oltre l'esperienza di visita reale, per toccare “con mano”, mettere in funzione e addirittura smontare quattro ingranaggi disegnati da Leonardo.

"Il lavoro svolto con il Museo Leonardiano di Vinci - ha affermato Massimo Bergamasco, docente di Meccanica Applicata alle Macchine e direttore dell'Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna - rappresenta per l'Istituto di Intelligenza Meccanica un'altra prestigiosa opportunità di applicazione della ricerca sulle tecnologie digitali e virtuali al mondo della cultura, un ambito di studio che il gruppo Ace (Arte, Cultura, Educazione) dell'Istituto coltiva ormai da più di vent'anni. È stato molto interessante spaziare dalla caratterizzazione degli spazi attraverso contenuti multimediali, fino alla realizzazione di vere e proprie esperienze immersive, che consentono un approccio in prima persona, particolarmente idoneo per i dispositivi progettati da Leonardo che, in questo modo, prendono letteralmente vita nelle nostre mani".

"Mi auguro che la data di oggi lasci un segno importante per la città e il territorio - ha dichiarato il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia - Una sorta di spartiacque che ci consenta di lasciarci alle spalle mesi difficili e un anno davvero complicato e di ripartire investendo nella cultura. Perché il ritorno delle presenze turistiche che noi auspichiamo rappresenta il principale sostegno per i settori messi più in difficoltà, il turismo e la ristorazione. Noi vogliamo dare oggi un segnale importante per coloro che hanno sofferto di più a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Ma questa inaugurazione ha anche un'altra valenza, con essa diamo infatti continuità e sostanza a un'idea che portiamo avanti da anni: trasformare la nostra esposizione museale dalla forma tradizionale statica una forma più dinamica, tutto questo grazie all'uso delle nuove tecnologie. Per interagire e comprendere meglio il pensiero dell'autore. Vogliamo implementare sempre di più la nostra esposizione con strumenti nuovi. Non è una cosa semplice, perché per farlo è necessario tenere insieme due elementi: il rigore scientifico con cui proponiamo l'offerta culturale e la sostenibilità economica degli interventi di implementazione. È un processo graduale che negli anni cambierà volto al nostro percorso museale. Questo grazie anche alla collaborazione con l'Istituto Sant'Anna con cui vogliamo continuare a lavorare insieme, per proseguire su questo cammino".