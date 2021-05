Musei: la realtà virtuale per 'toccare con mano' le macchine di Leonardo

22 maggio 2021 a

Vinci (Firenze), 22 mag. (Adnkronos) - La realtà virtuale per 'toccare con mano' le macchine di Leonardo: nuove tecnologie debuttano nei rinnovati spazi espositivi del Museo Leonardiano di Vinci (Firenze). Con il taglio del nastro del sindaco Giuseppe Torchia, oggi l'Amministrazione comunale ha inaugurato la ristrutturata sede della Palazzina Uzielli.

Il riallestimento è stato realizzato sfruttando a pieno il potenziale comunicativo ed evocativo delle tecnologie multimediali, con l'obiettivo di offrire nuove modalità per conoscere la figura di Leonardo inventore e ingegnere, e nell'intento di attrarre nuove fasce di pubblico, in particolare quella dei giovani abituati maggiormente ai linguaggi digitali contemporanei. Il percorso di visita si è inoltre arricchito con una nuova sezione nella quale vengono presentati alcuni pregevoli modelli della storica collezione del Museo realizzati nel 1952 da Ibm Italia.

Un lavoro di ricostruzione filologica sulla meccanica di Leonardo che il Museo ha condotto in collaborazione con il gruppo di ricerca Artes Mechanicae di Firenze, dedito allo studio della storia della scienza e della tecnica. La realizzazione delle applicazioni multimediali è stata possibile grazie al contributo del prestigioso Istituto di Intelligenza meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa con il quale il Museo ha avviato da tempo rapporti di scambio e confronto sul tema della multimedialità applicata alla comunicazione culturale. Fondamentali per la realizzazione dei nuovi allestimenti sono stati i contributi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con il bando 'Laboratori culturali' nell'ambito dell'Art bonus. L'intervento ha beneficiato anche del contributo della Regione Toscana per la Rete Toscana dei Musei Scientifici.