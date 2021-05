Milano: nasce comitato lista civico politica, 'sosterremo Sala per nuova stagione costituente' (2)

22 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Proprio partendo dalla condivisione di questa impostazione, i promotori della lista civico politica hanno sottolineato: "Stiamo lavorando sia per superare le differenze tra noi sia le tentazioni personalistiche, cercando così di arginare una frammentazione e una proliferazione di liste che genererebbe solo confusione per i cittadini e per la proposta amministrativa a sostegno di Beppe Sala. Vogliamo perciò mettere a fattor comune sia le esperienze civiche, sia le formazioni politiche dell'area liberaldemocratica e riformista, con l'ambizione di far partire proprio a Milano un cantiere nazionale. La nostra ambizione infatti è di mettere insieme partiti nazionali come Italia Viva, +Europa, Centro democratico e Azione, con esperienze civiche e associative come Alleanza civica, Base Italia e Per l'Italia con l'Europa. Uniti saremo la vera novità di queste elezioni e del prossimo futuro di Milano e dell'Italia".