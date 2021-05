Milano: Comune approva piano per 582 nuove assunzioni

22 maggio 2021 a

a

a

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha approvato il piano occupazionale da 582 nuove assunzioni per aumentare i servizi alla cittadinanza. Il piano occupazionale è stato condiviso, nelle scorse settimane, con le organizzazioni sindacali e le rsu. “Questo piano occupazionale parla anche di ripartenza – commenta l'assessora comunale alle Politiche per il lavoro e Risorse umane, Cristina Tajani - e delle strategie dell'amministrazione di uscita dalla pandemia e di sostegno alle categorie più deboli. 582 nuove assunzioni, per una spesa a regime di 17,5 milioni di euro, che hanno posto un'attenzione straordinaria al sociale e alla cultura proprio per rispondere ai nuovi bisogni imposti dall'emergenza Covid e dare ossigeno a quei settori maggiormente colpiti e più attenti alle esigenze dal cittadino”.

Delle 582 nuove assunzioni la componente più numerosa è rappresentata degli impiegati amministrativi, con 250 unità, gran parte dei quali destinate agli sportelli e ai servizi alla città. Seguono i tecnici, 115 professionisti, per sostenere il piano delle opere pubbliche e prendere in carico i progetti che investiranno la città nei prossimi anni. Alla scuola sono destinate 84 unità tra personale docente ed educativo.