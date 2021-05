Milano: 350 prenotati in primo fine settimana con piscine comunali aperte

22 maggio 2021 a

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Hanno riaperto a Milano le piscine comunali di Romano, Cardellino e Sant'Abbondio. Sono state 350 le prenotazioni per il primo weekend in piscina, di cui 85% acquistati on line, si spiega da Milanosport, partecipata del Comune di Milano. Le norme anti-Covid impediscono ancora di utilizzare gli spogliatoi interni, i phon e le docce, se non quelle interne. Ma sono state installate delle cabine all'aperto per permettere ai clienti di cambiarsi a bordo vasca.

Alla Romano il personale ha trovato all'apertura i tavolini del bar ribaltati e lettini e ombrelloni rovesciati in vasca. Un atto vandalico che non ha fermato l'apertura. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza sono state consegnate alle autorità competenti. Le aperture di oggi si vanno ad aggiungere alle già avvenute riaperture dei centri sportivi Cambini Fossati, Lido, Washington e Saini. Inoltre, appena possibile, riapriranno anche le vasche al coperto della Cozzi, Procida e Solari e il nuovo centro Parri Mengoni e la piscina Suzzani.

Il direttore generale di Milanosport, Lorenzo Lamperti, ha detto che "la splendida cornice dei nostri impianti all'aperto ha fatto passare in secondo piano il clima sfavorevole, le prenotazioni fanno ben sperare così come i 700 iscritti ai Campus in meno di 24 ore. A questo punto per tornare operativi e rispondere alle tantissime sollecitazioni degli utenti, speriamo anche che l'apertura delle piscine al coperto avvenga prima del 1 luglio”.