Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Sono 828 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, i morti sono 13 in più di ieri, per un totale di 33.462 dall'inizio della pandemia. Negli ospedali della Lombardia sono 1.566 i ricoverati con sintomi, 96 in meno di ieri, e i ricoverati in terapia intensiva sono 298, in calo di 10 unità. Gli attualmente positivi sono 35.416.