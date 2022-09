Covid: festa in appartamento a Milano, 44 multati

22 maggio 2021 a

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - La polizia ha identificato 44 persone che stavano partecipando a una festa in casa a Milano. Gli agenti, a seguito di una chiamata, sono intervenuti alle 3 della scorsa notte in un appartamento di via Campanini, dove si stava svolgendo una festa con la musica ad alto volume. I partecipanti, tutti ragazzi fra i venti e i trent'anni, sono stati identificati e verranno multati per aver violato le norme anti-Covid che vietano gli assembramenti e impongono il coprifuoco.