Covid: Comazzi (Fi), 'bene vaccini in Lombardia a senzatetto e migranti'

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - "Fatico a comprendere la polemica suscitata dalla consigliera Beccalossi, la cui analisi sulla strategia vaccinale mi sembra fuori fuoco. Ritardare le vaccinazioni a clochard, spesso italiani, o stranieri per ‘motivi patriottici' significa moltiplicare il rischio di una ripresa dei contagi”. Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Lombardia, sull'interrogazione presentata dalla consigliera regionale Viviana Beccalossi. “Per le loro condizioni di vita, in molti casi precarie - prosegue Comazzi- le categorie citate sono spesso portate a stazionare nei luoghi pubblici, oltre a frequentare con assiduità metropolitane e tram. Abbandonare a loro stessi senzatetto o stranieri, oltre a essere una scelta moralmente discutibile, significa esporre tutti noi a maggiori possibilità di contrarre il Covid".

Secondo Comazzi, "considerati i ritmi della campagna vaccinale e gli approvvigionamenti, polemizzare sull'eventualità che un clochard riceva il vaccino prima di un under 30 non ha alcun senso”.