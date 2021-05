Libri: Premio Estense 2021, in finale Mazzuca, Nava, Sallusti e Veltroni** (2)

22 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Per Confindustria Emilia è sempre stato importante uscire dai propri capannoni e occuparsi della società. Il Premio Estense era, e continua a essere, un impegno civile nei confronti della cultura. Questa intuizione di Piacentini, fondatore del Premio nel 1965, è più che mai attuale e visionaria - ha ricordato il presidente della Fondazione Premio Estense Gian Luigi Zaina - Grazie a Guido Gentili e agli altri giornalisti della giuria tecnica per la qualità del dibattito che ha portato alla definizione della quartina finalista. Questo è l'anno della speranza e ci auguriamo tutti di rivederci a settembre al Teatro Comunale".

"Abbiamo avuto tanti libri candidati anche quest'anno, ormai non è più una novità - ha sottolineato il presidente della giuria tecnica, Guido Gentili - Il filo conduttore della quartina finalista, ancora una volta, è stato la qualità. Il dibattito è stato intenso e il punto di equilibrio sulla designazione definitiva non è stato semplice. D'altro canto, la tradizione dell'Estense è questa: la concorrenza tra autori che fanno un giornalismo di eccellenza".

"Il forte interesse per l'arte e la cultura espresso dal Premio Estense - ha commentato Monica Lorenzetti, Area Manager Ferrara di Bper Banca, anche quest'anno main sponsor dell'evento - trova piena sintonia con i valori di Bper Banca, che da sempre è sensibile alle esigenze dei territori in cui opera. A Ferrara e nella sua provincia abbiamo confermato questo ruolo, consolidando in questi anni il sostegno a numerose iniziative culturali, sociali e sportive, tra cui il Premio Estense spicca per il suo rilievo nazionale. Istituzioni come le banche, infatti, creano valore non solo economico, e hanno il dovere di restituirlo alla collettività".

"C'è una grande richiesta di informazione verificata e di qualità - ha rimarcato il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna Giovanni Rossi - La velocità con cui l'informazione viaggia rende sempre difficile questa missione. Ciò nonostante, deontologia e formazione dei colleghi sono asset essenziali del nostro organismo di categoria, non c'è dubbio. A Bologna abbiamo un master prestigioso che forma giovani giornalisti. Sulla base di queste idee programmatiche non potevamo che scegliere una collaborazione, ci auguriamo ampia e destinata a durare, con il Premio Estense".