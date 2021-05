Supermicro presenta una gamma di soluzioni di raffreddamento a liquido che offrono un'efficienza superiore per i sistemi più complessi negli odierni data center ad alte prestazioni

21 maggio 2021 a

Le nuove CPU e GPU ad alte prestazioni stanno spingendo al limite i server tradizionali raffreddati ad aria; la tecnologia di raffreddamento a liquido migliora PUE e TCO dei data center con un risparmio di oltre il 40% sui costi di alimentazione

SAN JOSÉ, California, 20 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel campo dell'informatica aziendale, dello storage, del networking e della tecnologia di green computing, lancia una gamma di soluzioni di raffreddamento a liquido che riducono i costi e consentono alle applicazioni più complesse di funzionare con meno jitter e a frequenze di CPU più veloci. In collaborazione con i clienti, Supermicro progetterà, implementerà e testerà le più recenti tecnologie di raffreddamento a liquido a livello di rack, garantendo un'installazione rapida e fluida nei data center dei clienti in tutto il mondo. I clienti che implementano una soluzione di raffreddamento tramite liquido possono migliorare PUE e TCO del proprio datacenter di oltre il 40% in termini di costi di alimentazione.

"Supermicro ha creato team dedicati per collaborare con clienti e partner per fornire soluzioni di raffreddamento a liquido all'avanguardia a livello di rack che consentono ai sistemi utilizzati nelle applicazioni più complesse di mantenere l'operatività in presenza di carichi computazionali pesanti" ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "I nostri server di maggiore successo - GPU, SuperBlade, BigTwin e Ultra systems - sono facilmente equipaggiati con una tecnologia di raffreddamento a liquido che riduce l'OPEX mantenendo questi sistemi ai massimi livelli di prestazioni".

Sistemi di grande successo

Questi sistemi di Supermicro selezionati, come i più recenti sistemi GPU, SuperBlade, BigTwin e Ultra, sono ideali per data center con applicazioni complesse. Gli esperti di Supermicro hanno identificato questi server come la scelta migliore per l'intelligenza artificiale, l'HPC e i carichi di lavoro correlati in cui servono CPU e GPU ad alta frequenza e densità.

Tipi di raffreddamento offerti

Supermicro ha progettato soluzioni di raffreddamento efficaci su piccola e larga scala, valutando attentamente ogni caso in base ai requisiti e ai limiti specifici del cliente come raffreddamento D2C (Direct-to-Chip), raffreddamento a immersione, raffreddamento con scambiatore di calore a porta posteriore (RDHx) o una combinazione di queste tecnologie.

Le soluzioni di raffreddamento a liquido offrono ai manager IT la sicurezza di gestire i server Supermicro ai massimi livelli di prestazioni in modo costante, aumentando il ROI dei server di fascia alta.

È possibile utilizzare una gamma di tecnologie di raffreddamento tramite liquido, a seconda dell'infrastruttura fisica dei data center. Il raffreddamento D2C può essere installato in ogni server, oppure interi sistemi possono essere immersi in un liquido per la massima dissipazione del calore. Supermicro lavora a stretto contatto con i clienti per determinare la soluzione di raffreddamento tramite liquido più adatta. Gli ingegneri progetteranno la soluzione in base ai tipi di sistemi scelti e all'infrastruttura del data center. Tutto o parte di un data center può utilizzare tecnologie di raffreddamento a liquido, ottimizzando l'ambiente operativo.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di raffreddamento a liquido di Supermicro, visitare il sito webwww.supermicro.com/liquidcooling

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi di edge computing in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

