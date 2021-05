Olimpiadi: Rossi, 'spero di sentire presto Viviani, bello essere portabandiera con lui'

21 maggio 2021 a

Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - “Sto benissimo, sono un po' frastornata ma sto molto bene, sono stati due giorni ricchi di emozioni”. A parlare è la portabandiera azzurra alle prossime Olimpiadi di Tokyo Jessica Rossi, che oggi si è raccontata a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Come ha accolto la sua nomina da parte di Giovanni Malagò? “Sono stata brava perché notizie non ne sono uscite, l'ho detto a mia madre certo. E poi quando mi ha telefonato ero in ritiro con la nazionale, a cena, mi sono allontanata sono rientrata ma un po' si capiva, l'ho detto solo al commissario tecnico ed abbiamo mantenuto il segreto fino a ieri, quando la cosa è stata resa pubblica”.

Lei condividerà il ruolo di portabandiera col ciclista Elia Viviani. “Ancora non siamo riusciti a sentirci, speriamo di farlo presto, sono contentissima perché ci saranno un uomo e una donna a tenere insieme la bandiera - ha detto Rossi - ed è molto bello che siano stati scelti atleti provenienti del tiro al volo che e del ciclismo. E' una bella vittoria per noi”. Parliamo un po' di come è nata la passione per questo sport: quando ha iniziato? “Lo praticava già mio padre. La prima volta che mi sono misurata col tiro al volo è stato a 7 anni: mio padre mi lancio' due piattelli e li centrai entrambi”.

Anche suo marito pratica il suo stesso sport? “Su questo c'è qualcosa da dire: ci siamo separati da un anno, ora sono single”. Chissà che con la notorietà non arrivi anche qualche novità dal punto di vista sentimentale...”Per adesso dico proprio no: penso solo alle Olimpiadi”. Qual è il sex symbol che preferisce? “Direi Bradley Cooper”. E la sportiva che ammira di più? “Ce ne sono molte, capaci di fare l'atleta e la famiglia nello stesso tempo, come Josefa Idem e Valentina Vezzali”. Qual è la sua opinione in merito ad uno dei temi più discussi del momento, il Ddl Zan? “La difesa dei diritti è la cosa più importante, e quindi vediamo, speriamo”. Le piacerebbe, un giorno, poter fare televisione come ha fatto Federica Pellegrini ad esempio? “Non saprei, io vivo nel mio mondo, in campagna...”, ha concluso l'olimpionica.