G20: Draghi, 'rafforzare ruolo Oms, sua guida centrale'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "È essenziale rafforzare il ruolo delle istituzioni multilaterali, nel campo della salute globale e oltre. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata istituita nel 1948 per svolgere un ruolo di coordinamento nel controllo delle epidemie e nella standardizzazione dei farmaci. Il suo ruolo è altrettanto importante nel mondo di oggi. Dobbiamo fornire all'OMS finanziamenti sostenibili e prevedibili e consentire ad essa di diventare più efficace". Così il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Global Health Summit.

"Come abbiamo appreso durante questa crisi - ha rimarcato - una forte guida internazionale è fondamentale per garantire che sia in atto un efficace sistema di allerta precoce e che i governi possano condividere rapidamente le loro migliori pratiche per prevenire, contenere e gestire una pandemia".