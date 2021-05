FdI: Fratoianni, 'interrogazione parlamentare su libro Meloni a scuola'

21 maggio 2021 a

Roma, 21 mag (Adnkronos) - "Beh che si organizzi in una scuola la presentazione del libro di Giorgia Meloni, opera di cui non dubito sulla qualità letteraria, con una parata di esponenti FdI, e che gli studenti siano obbligati a partecipare pena il non riconoscimento dei crediti per il Pcto non sta nè in cielo nè in terra. Fanno bene gli studenti e le famiglie a protestare. Si sospenda l'iniziativa". Lo dice il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

“Il ministro Bianchi attivi a questo punto l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia -prosegue il vicepresidente della commissione Cultura di Montecitorio- faccia chiarezza fino in fondo e siano presi i provvedimenti necessari nei confronti della dirigente scolastica, che non può permettere che una scuola diventi sede di un comizio di FdI e soprattutto che gli venga data dignità formativa. Sulla vicenda sarà presentata un'interrogazione parlamentare”.