21 maggio 2021 a

a

a

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "In Lombardia prevalgono buon senso e scienza. Anche nel target 40-49 anni superate le 500mila prenotazioni. Oltre il 50% dei lombardi ha già fatto la prima dose di vaccino, o ha un appuntamento per farla. Avanti così, verso un'estate libera". Lo scrive in un tweet il presidente della Regione, Attilio Fontana.