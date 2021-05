Covid: Draghi, 'certo che Usa elimineranno barriera export vaccini'

21 maggio 2021 a

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Sono sicuro che gli Usa elimineranno la barriera all'export. In questo momento i vaccini sono disponibili in gran quantità, la maggior parte della popolazione è stata vaccinata, e c'è una maggiore disponibilità di vaccini per il resto del mondo e questo continuerà fino alla prossima pandemia". E' l'auspicio del premier Mario Draghi, espresso nel corso della conferenza stampa al termine del Global Health Summit.

"Dovremo quindi assicurarci - prosegue - che i paesi si vincolino non solo in questa occasione ma anche in futuro a rispettare questi impegni" assunti oggi con la Carta di Roma, evitando così che "si possa ripetere in futuro quanto accaduto ai Paesi poveri".