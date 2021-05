21 maggio 2021 a

a

a

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Preso atto e ringraziando Bertolaso e Albertini, dico che non ci sono uno o due nomi, ce ne sono almeno una decina che si sono messi a disposizione sia a Roma che a Milano. Lunedì ci sarà un incontro non so se conclusivo, ma sicuramente utile per arrivare alla scelta migliore". Lo dice Matteo Salvini a Radio Radio.