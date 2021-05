Centrodestra: Meloni a Salvini, 'più forti se evitiamo racconti su divisioni'

21 maggio 2021 a

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Caro Matteo, sappiamo entrambi che uniti facciamo paura, perché la nostra coalizione è forte e vincente, perché sta insieme per scelta e non per interesse. Io e te sorridiamo spesso insieme, ci scambiamo messaggi su come la stampa interpreta il nostro rapporto, però volevo ribadire che siamo alleati convinti e che anche noi se ogni tanto prestiamo meno il fianco a questo racconto delle divisioni tra noi, ci aiutiamo ad essere più forti". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rivolgendosi al segretario della Lega, Matteo Salvini, durante 'La Confessione', condotta da Peter Gomez e in onda stasera alle 22,45 su Nove.