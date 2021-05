21 maggio 2021 a

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Domenica prossima alle 9.30 i tifosi del Milan si ritroveranno all'esterno del centro sportivo di Milanello per sostenere la squadra in vista del match di domenica che vedrà i rossoneri, in trasferta a Bergamo, affrontare l'Atalanta in un match decisivo per la corsa Champions. Lo annuncia la Curva Sud rossonera sulla sua pagina Instagram.