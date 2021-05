Calcio: congresso Fifa, lanciata proposta di giocare il mondiale ogni due anni

21 maggio 2021 a

Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - Nel corso del 71° congresso della Fifa è stata lanciata la proposta di disputare il mondiale ogni due anni invece che ogni quattro come adesso. L'idea è della Federazione Saudita ed è stata approvata con il sostegno di 166 federazioni, mentre in 21 si sono astenute. Nulla è ancora definito ma nei prossimi mesi la Fifa studierà questa soluzione, valuterà i costi e i benefici, e poi deciderà se accettare la proposta. Sulla questione non si è espresso il presidente della FIFA Gianni Infantino liquidando la questione con una battuta molto breve: “Vivremo i Mondiali ogni due anni? Solo il tempo lo dirà”.