Calabria: Pd promuove 12 Forum tematici per l'agenda di governo

Roma, 21 mag (Adnkronos) - Dodici forum tematici dedicati all'agenda di governo per la Calabria. È partita in queste ore la macchina organizzativa del Partito democratico della Calabria per elaborare il programma della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidatura a presidente di Nicola Irto.

“Vogliamo creare percorsi e processi inclusivi di confronto e partecipazione su una serie di questioni che saranno al centro della nostra agenda politica nei prossimi anni durante i quali la Regione avrà un ruolo decisivo", spiega il commissario regionale Stefano Graziano.

"Sono dodici le tematiche che abbiamo individuato e su cui ho chiesto alle federazioni provinciali di avviare un lavoro di approfondimento che avrà ad oggetto proposte e impegni concreti: Ambiente e transizione ecologica, Politiche agricole, Istruzione, università e ricerca, Salute, Turismo, Sviluppo economico, lavoro e piccole medie imprese; Politiche sociali e per la famiglia, Pari opportunità, Pnrr e Infrastrutture, Agenda digitale e innovazione, Giustizia e Cultura”, aggiunge Graziano.