bwin data center: Qualificazione Champions, Juve 47%, Napoli 35%, Milan 18% Roma favorita sul Sassuolo per l'ingresso in Conference

(Roma 21 maggio 2021) - Roma 21 maggio 2021 - Il pareggio tra Lazio e Torino nel recupero di campionato ha spento definitivamente le speranze di salvezza del Benevento concentrando tutta l'attenzione sugli scontri decisivi per i posti nelle competizioni europee. Inter e Atalanta qualificate in Champions e Lazio in Europa League sono le uniche squadre già certe del loro destino. Milan e Napoli saranno le altre due qualificate se riusciranno a tenere a distanza la Juventus mentre il Sassuolo spera di superare in extremis la Roma e accedere così all'unico posto disponibile per la nuova competizione europea, la Conference League.

Per gli appassionati è favorito anche il Milan che deve far visita ad un'Atalanta probabilmente appagata dall'ottima stagione e con la fatica della finale persa da smaltire. Si aspettano una vittoria e la qualificazione in Champions del Milan il 70% dei tifosi mentre il 20% si aspetta una vittoria bergamasca che vorrebbe dire secondo posto, miglior risultato di sempre. Muriel è il marcatore più atteso seguito da Rebic e Zapata.

Curiosamente la gran parte dei pronostici di Napoli-Verona sono a favore di una vittoria scaligera, forse sono gli stessi tifosi azzurri che scaramanticamente preferiscono puntare sul risultato infausto. Tutti azzurri sono i marcatori più attesi con Osimhen al 23% appena sopra al 21% di Immobile e al 13% di Zielinski.

Per l'accesso alla prima edizione della Conference League per cui l'Italia ha un solo posto disponibile, i dati analizzati dal bwin data center vedono la Roma pronosticata dal 68% dei tifosi a fronte del 32% convinto che sarà il Sassuolo a scendere in campo nei play off il 19 e 27 agosto.

