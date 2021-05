Arte: 'Madonna del Parto', per il Tar va spostata ma Monterchi si ribella

21 maggio 2021 a

a

a

Arezzo, 21 mag. - (Adnkronos) - A più di 500 anni dalla sua creazione si conferma un vero e proprio travaglio giuridico la collocazione definitiva di uno degli affreschi più celebri ed enigmatici del Rinascimento: la "Madonna del Parto" di Piero della Francesca (1416-1492). I giudici del Tar della Toscana hanno deciso - attraverso una lunga serie di considerazioni storiche, artistiche e filologiche - che l'opera del pittore debba essere spostata dalla sede in cui si trova attualmente, ossia il Museo della Madonna del Parto allestito nel 1992 nella ex scuola media di via Reglia nel centro del borgo di Monterchi. La nuova destinazione è quella che già molti anni fa venne indicata e sollecitata dal Ministero e dalle Soprintendenze regionali e locali di Arezzo e Siena: la chiesa di Santa Maria Momentana. E' quanto scrive oggi l'edizione toscana della "Repubblica".

Ma il sindaco di Monterchi, Alfredo Romanelli, è già pronto a resistere, e non solo nei tribunali. "Mi sembra la vittoria della burocrazia contro una comunità in cui l'affresco è ormai profondamente radicato. Ci hanno provato i fiorentini e i tedeschi a portarcela via, non ci riusciranno dei freddi funzionari: dovranno passare sul cadavere di molti sindaci", ha detto Romanelli alla "Repubblica", che comunque ha già annunciato di voler ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar.

Nella chiesa di Santa Maria Momentana alla metà del XV secolo l'affresco venne dipinto ma l'edificio sacro, ricorda il Tar nella sentenza, "fu demolita nel 1785 dalla comunità di Monterchi per costruirvi un cimitero e da allora l'affresco è rimasto in una cappella situata dentro al cimitero, attualmente in proprietà del Comune. La cappella venne demolita e ricostruita in modo diverso nel 1956; dopo il restauro del 1992 si aprì un dibattito sulla collocazione dell'affresco tra il Ministero per i beni culturali e ambientali, il Comune di Monterchi e la Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, sfociato in un contenzioso civile innanzi al Tribunale di Firenze".