Abiti da lavoro: non si arresta il successo del mercato e-commerce

21 maggio 2021 a

a

a

(Milano 21 maggio 2021) - Milano, 21 maggio 2021. Nell'Italia del post-covid la crisi della vendita al dettaglio è affiancata dal boom del commercio elettrico, in grado di offrire un canale alternativo essenziale per le imprese italiane durante la pandemia di Coronavirus.

Secondo l'Osservatorio eCommerce B2C della School of Management di Milano, nel 2020 le vendite online hanno raggiunto un valore di 30,6 miliardi di euro, con un aumento del 31% degli acquisti su internet di prodotti.

In base ai volumi, dopo l'elettronica di consumo si conferma al secondo posto l'abbigliamento, dove le vendite tramite e-commerce nel 2020 hanno superato i 3,9 miliardi di euro, con un incremento di 700 milioni di euro rispetto al 2019 per un aumento su base annua del 22%. Un ambito particolarmente dinamico è il settore degli abiti da lavoro, per il quale le prospettive di crescita, anche nel post-covid, sono piuttosto incoraggianti.

Il progressivo miglioramento dei dati macroeconomici e della situazione sanitaria, con l'accelerazione del piano vaccinale in molti Paesi tra cui l'Italia, offre nuove prospettive per la ripartenza dell'attività economica.

Secondo le proiezioni di Grand View Research.com, il mercato globale dell'abbigliamento professionale potrebbe salire fino al 2025 con un tasso medio del 5,84%, con previsioni di forte crescita per il settore del food&beverage, per il quale la stima è un incremento annuale potenziale del 7% entro i prossimi 4 anni.

Come acquistare e personalizzare abiti da lavoro online

Scegliere l'abbigliamento da lavoro giusto per la propria azienda o professione autonoma non è semplice, infatti bisogna considerare diversi aspetti per individuare l'opzione più adatta alle proprie esigenze.

Il modello e-commerce mette a disposizione soluzioni innovative per agevolare questo processo, grazie a sistemi digitali che semplificano la scelta dei capi più adeguati e permettono di definire una serie di modifiche per rendere gli indumenti perfetti per la propria attività.

Una delle piattaforme più apprezzate in questo settore è

Inoltre, è possibile personalizzare gli abiti professionali per ottenere indumenti su misura, grazie a un servizio di stampa serigrafica di qualità oppure alla realizzazione di ricami per le divise da usare negli ambienti più esclusivi e prestigiosi.

Comprare l'abbigliamento da lavoro su internet permette di usufruire di una serie di vantaggi importanti, a partire da prezzi convenienti per acquistare forniture aziendali a costi accessibili.

Inoltre, le migliori piattaforme specializzate propongono un'ampia scelta di prodotti per ogni contesto lavorativo, un vasto assortimento superiore rispetto a quello offerto in negozio, con consegna a domicilio rapida e gratuita per ordini al di sopra di un determinato importo.

Da non sottovalutare è la personalizzazione online degli abiti da lavoro, un servizio veloce e semplice da utilizzare, con il quale è possibile selezionare tutti i dettagli degli indumenti professionali, richiedendo un'anteprima di stampa prima di confermare l'ordine e autorizzare la realizzazione dei prodotti.

Alcune aziende propongo anche un servizio dedicato di assistenza clienti, per avere il supporto di un grafico esperto in grado di aiutare nella personalizzazione dell'abbigliamento professionale.

Come scegliere gli abiti da lavoro giusti

L'abbigliamento professionale deve garantire un compromesso ottimale tra estetica, comfort e funzionalità, per questo motivo è fondamentale scegliere con attenzione gli indumenti giusti da usare per l'attività lavorativa.

Innanzitutto, i materiali devono essere di buona qualità, assicurando un'adeguata vestibilità e comodità per chi deve indossarli ogni giorno. Inoltre, devono offrire anche una corretta protezione, in base alle normative del settore e alle esigenze specifiche di ogni ambito professionale.

Un aspetto importante è lo stile degli abiti da lavoro, infatti divise e indumenti devono esprimere al meglio i valori del marchio aziendale o del personal brand, offrendo un'estetica in linea con l'immagine desiderata. Lo stesso vale per la definizione dei ruoli all'interno dell'azienda, per semplificare la gestione interna e agevolare le interazioni tra il personale e i clienti.

Dopodiché, la personalizzazione dell'abbigliamento professionale consente di trasformare i capi in veri e propri strumenti di marketing, dalla scelta del corretto posizionamento del logo alla selezione dei metodi di stampa adatti per ottenere un risultato ottimale in base al contesto lavorativo.

Anche gli accessori giocano un ruolo fondamentale, in quanto aiutano a definire l'immagine aziendale curando ogni dettaglio, per rendere più agevole il lavoro, valorizzare l'estetica del personale e garantire che l'attività lavorativa possa essere svolta in modo efficiente.

Per magg

Comunicato a cura di: TiLinko.it – IMG Solutions srl