Pd: staff Zingaretti, ''Prossima'? Legittimo ma Nicola fa governatore, non correnti'**

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Nicola domani non andrà". Così dallo staff di Nicola Zingaretti in merito all'iniziativa di debutto di 'Prossima', nuova area politica culturale, che raccoglie, tra gli altri, anche 'ex-zingarettiani'. "Iniziativa assolutamente legittima, ma Zingaretti -si spiega all'Adnkronos- fa il Presidente di Regione, si è dimesso in polemica con le correnti, e quindi non fa e non sta dietro a correnti".