Usa-Russia: Cremlino, 'da Blinken-Lavrov segnali positivi per vertice Biden Putin a giugno'

20 maggio 2021 a

a

a

Mosca, 20 mag. (Adnkronos/Dpa) - Il Cremlino ravvisa "segnali positivi" per arrivare a organizzare il vertice fra Vladimir Putin e Joe Biden dopo l'incontro di ieri a Reykjavik fra Sergei Lavrov e Antony Blinken. "Il processo non sarà ovviamente facile. Si sono messi insieme diversi problemi", ha sottolineato il portavoce, Dmitry Peskov per cui ora spetta al Presidente russo decidere, dopo essere stato informato direttamente da Lavrov dell'incontro di ieri, se accettare la proposta Usa per un vertice a giugno.