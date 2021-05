Tv: Disney+, la Misteriosa Accademia dei Giovani Geni debutta il 25 giugno

20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Disney+ ha svelato il trailer e la key art della nuova serie originale La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni. Basata sulla serie di libri best-seller di Trenton Lee Stewart, la serie segue quattro orfani fuori dal comune che vengono reclutati dall'eccentrico Signor Benedict (Tony Hale) per salvare il mondo.

Dopo aver vinto una competizione per una borsa di studio, quattro bambini prodigio vengono reclutati dal bizzarro Signor Benedict per una pericolosa missione per salvare il mondo da una crisi globale, conosciuta come L'Emergenza. Reynie, Sticky, Kate e Constance devono infiltrarsi nel misterioso Istituto per l'apprendimento della Veritas e dell'Illuminazione per scoprire la verità che si nasconde dietro la crisi. Quando il preside, il sofisticato Dottor Curtain, viene identificato come il probabile responsabile di questo panico mondiale, i ragazzi de Il Misterioso Club Benedict devono escogitare un piano per sconfiggerlo.

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni è interpretata da Tony Hale, Kristen Schaal, Ryan Hurst, MaameYaa Boafo, Gia Sandhu, Seth Carr, Emmy DeOliveira, Mystic Inscho e Marta Kessler. Sonar Entertainment, 20th Television, Jamie Tarses, Karen Kehela Sherwood, Deepak Nayar, James Bobin, Matt Manfredi (creatore e sceneggiatore) e Phil Hay (creatore e sceneggiatore) sono gli executive producer della serie. Darren Swimmer e Todd Slavkin sono gli showrunner.