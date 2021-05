Tennis: operativo il comitato per le Atp Finals

20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - Con le firme davanti al notaio in calce all'atto costitutivo - apposte a Torino, nella Sala Colonne di Palazzo di Città - è da oggi formalmente operativo il Comitato per le Finali Atp di Torino, di cui fanno parte la Città di Torino, la Regione Piemonte, l'Autorità di Governo competente in materia di Sport e la Federazione Italiana Tennis. Si occuperà di coordinare e monitorare le iniziative di promozione che, dal 2021 al 2025, saranno realizzate a Torino e in Piemonte nell'ambito delle Atp Finals, con l'obiettivo anche di favorire lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali.

Il Comitato per le Finali Atp è costituito dalla sindaca Chiara Appendino come Presidente, dall'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, come Vicepresidente, dall'onorevole Simone Valente per l'Autorità di Governo competente in materia di Sport e dall'avvocato Fabrizio Tropiano per la Federazione Italiana Tennis. L'Assemblea ha facoltà di costituire un Comitato d'Onore con funzioni celebrative e di rappresentanza tra personalità di rilievo istituzionale, nonché tra esponenti del mondo dello sport, della cultura e dell'imprenditoria. E, nel corso della prima riunione, immediatamente dopo le firme dell'atto costitutivo, ha indicato come presidente Gianni Ocleppo, già 14 volte azzurro di coppa Davis e numero 30 del mondo, e come membri Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, Marco Lavazza, vicepresidente del Gruppo Lavazza, Roberta Ceretto, presidente Ceretto Aziende Vitivinicole e Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino.

L'evento si terrà il 14-21 novembre al PalaAlpitour di Torino con i migliori 8 giocatori della classifica mondiale stagionale, la Race, che vede al momento al numero 9 Matteo Berrettini, al 10 Jannik Sinner e al 13 Lorenzo Sonego, che è proprio di Torino e si allena allo Sporting La Stampa. Al via anche le migliori 8 coppie di doppio del ranking ATP. Sono già stati venduti 65mila biglietti.