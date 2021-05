Schneider Electric comunica i suoi impegni per combattere la perdita di biodiversità

20 maggio 2021 a

(Stezzano (BG) 20 maggio 2021) - Stezzano (BG) 20 maggio 2021 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, oggi ha presentato una serie di azioni che mirano a proteggere e ricostituire la biodiversità, che è minacciata in molte parti del mondo.

“Dobbiamo urgentemente prendere atto dell'impatto che abbiamo sulla natura e sulla biodiversità, ma bisognerà fare molto più di questo per preservare e ricostituire gli ecosistemi” ha dichiarato Olivier Blum, Chief Strategy and Sustainability Officer di Schneider Electric. “Quantificare l'uso delle risorse e stabilire obiettivi ambiziosi è importante: il successo arriverà solo con azioni concrete e immediate e scelte senza compromessi rispetto a quanto è necessario fare oggi o ai bisogni delle generazioni future”

• Quantificare e rendere pubblico regolarmente il suo impatto sulla biodiversità. Nell'ottobre scorso, Schneider Electric ha reso noto, per prima al mondo, la sua impronta di biodiversità globale realizzato con lo strumento “Global Biodiversity Tool”, che calcola l'impronta di biodiversità di un'azienda prendendo in considerazione tutta la sua catena del valore.

• Portare la sua operatività diretta a essere “net zero” in termini di perdita di biodiversità entro il 2030 e allineare i suoi obiettivi di biodiversità con le indicazioni scientifiche.

• Sviluppare soluzioni e tecnologie che contribuiscano a preservare la biodiversità ottimizzando l'uso delle risorse in tutto il loro ciclo di vita

• Collaborare con i suoi fornitori per eliminare l'uso di plastiche monouso nel packaging, usare cartone riciclato e aiutarli a ridurre drasticamente le loro emissioni di CO2.

• Collaborare con organizzazioni non governative e fondi di investimento, coinvolgere dipendenti e partner in iniziative locali – come, ad esempio, assicurarsi che in tutti i siti dell'azienda siano attivati programmi di conservazione e ricostituzione della biodiversità e che i siti che si trovano in aree dove le risorse idriche sono sotto stress adottino piani di conservazione dell'acqua.

