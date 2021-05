Recovery: Draghi, 'Italia paese per giovani? Sì certamente, è scopo del Pnrr'

20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Sì, vogliamo un Paese per giovani". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa risponde a chi gli domanda se l'Italia può essere un 'paese per giovani'. "Questo è lo scopo dell'intero Pnrr". E anche nelle decisioni di oggi "c'è molto per i giovani: la casa, i contratti di inserimento, l'intervento per partite Iva e turismo. Poi nel Pnrr, oltre a investimenti e transizione ecologica, i giovani sono ovunque: c'è una clausola di condizionalità per cui nelle nuove assunzioni bisognerà privilegiare donne e giovani".