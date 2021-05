Promozione aziendale: l'importanza dei gadget personalizzati nel direct marketing

20 maggio 2021 a

(Trieste, 20 maggio 2021) - Trieste, 20 maggio 2021 - Oggi le aziende stanno investendo sempre di più nel direct marketing, una strategia efficace per ottimizzare le attività promozionali, sia sui canali online che offline.

Invece di comunicare con tutti gli utenti, molte imprese preferiscono concentrarsi sulle persone potenzialmente più interessate, usando i big data online per profilare gli utenti in target e lavorare sulla conversione e la fidelizzazione.

Ovviamente, i mezzi di comunicazione digitali sono ormai strumenti fondamentali per la promozione dell'impresa. Secondo il report Digital 2021 di We Are Social e Hootsuite, soltanto in Italia ci sono oltre 50 milioni di persone connesse, con più di un milione di nuovi utenti digitali nel 2020, con il 68% della popolazione attiva sui social network e il 97% degli italiani che usano regolarmente lo smartphone per navigare e interagire sul web.

Allo stesso tempo, per rendere più efficace il direct marketing è indispensabile una strategia ibrida e multicanale, un approccio con il quale integrare online e offline per costruire una comunicazione più efficiente con le persone.

In questo contesto, i gadget personalizzati rappresentano una soluzione ideale per migliorare le performance di tali attività, soprattutto quando vengono scelti in modo accurato e adattati alle esigenze del brand con un servizio di stampa di qualità.

Come scegliere i gadget personalizzati giusti per il direct marketing

Il direct marketing si basa su uno stile di comunicazione specifico, in quanto gli utenti con i quali interagire sono già in linea con l'area d'interesse della propria azienda. Per questo motivo si prediligono messaggi personalizzati, tuttavia è essenziale utilizzare il mezzo più corretto.

Spesso si tende a valorizzare soprattutto i canali digitali, ma è altrettanto importante non sottovalutare il marketing cartaceo e quello tramite oggetto, realizzato con gadget su misura come penne, borse, tazze, prodotti hi-tech e articoli eco-friendly.

Naturalmente, per rendere davvero efficace la promozione diretta offline, realizzata in modo autonomo o come supporto della comunicazione online, bisogna scegliere i prodotti giusti.

Una soluzione molto apprezzata, a questo proposito, sono i

Sul portale è possibile personalizzare i propri gadget attraverso tantissime opzioni differenti, con la possibilità di scegliere tra diverse tecniche di stampa come la serigrafia, la tampografia, il laser, la stampa digitale e perfino il ricamo per chi desidera ottenere un risultato più esclusivo e raffinato.

Anche i prodotti su cui non è possibile realizzare una stampa si possono comunque personalizzare con l'applicazione di label adesivi, una soluzione semplice ed economica per garantire sempre l'unicità del gadget.

La scelta del prodotto richiede attenzione nei confronti di una serie di fattori, a partire dal tipo di attività promozionale che si sta effettuando. Ad esempio, è possibile rafforzare l'aspetto green dell'azienda con un gadget ecosostenibile, oppure valorizzando il lato digital con un oggetto tecnologico personalizzato.

Senza dubbio, bisogna considerare sempre il rapporto qualità-prezzo, in base al budget a disposizione per le campagne di marketing e pubblicità, ad ogni modo è importante valutare in modo accurato le caratteristiche del prodotto e il risultato ottenibile con la stampa.

Quali sono i vantaggi dei gadget personalizzati nel direct marketing

Gli oggetti personalizzati, ad esempio resi unici con una grafica particolare o la stampa del logo aziendale, sono strumenti molto efficaci per il direct marketing.

Innanzitutto, aiutano a creare un collegamento forte tra il mondo offline e quello online, un aspetto cruciale in un mondo sempre più digitalizzato come quello odierno.

Inoltre, è possibile abbinare l'immagine dell'azienda a una serie di attività e momenti legati alla vita quotidiana, con un effetto di lungo termine difficile da ottenere in altre modalità.

Ad esempio, una penna personalizzata consentirà di mostrare il nome dell'impresa ogni volta che una persona deve annotare qualcosa, in genere informazioni e appunti importanti per i quali la propria azienda sta offrendo un supporto adeguato. Allo stesso modo, con una shopper ecologica quando una persona acquista dei prodotti e non inquina con l'uso di buste di plastica assocerà questo aspetto al brand, mentre chi usa una tazza personalizzata per la prima colazione abbinerà il marchio a un momento di relax e benessere personale.

L'ampia gamma di impieghi per i gadget personalizzati li rende un'opzione perfetta per il direct marketing, con la possibilità di adoperare questi oggetti per attività di fidelizzazione e acquisizione di nuovi clienti.

Questi oggetti possono essere utilizzati in vari contesti, come eventi, manifestazioni, raduni, fiere e convegni, oppure come regalo per i clienti che acquistano in negozio, per pubblicizzare il proprio business e far circolare il brand in modo semplice ed efficiente.

I gadget personalizzati si possono usare anche per migliorare le attività di marketing online, ad esempio offrendo un accessorio come regalo di benvenuto al primo acquisto di un utente sul proprio e-commerce, oppure un omaggio da inviare dopo la sottoscrizione di un servizio sul web. In questo modo, è possibile rendere meno freddi i rapporti digitali, ottenendo un ritorno sorprendente in termini di immagine e performance di vendita, trasformando dei semplici oggetti di uso quotidiano in veri e propri strumenti per la promozione aziendale.

