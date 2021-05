Olimpiadi: svolta storica per Italia, con Rossi e Viviani due portabandiera per la prima volta

20 maggio 2021 a

a

a

Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - La scelta di Jessica Rossi ed Elia Viviani come portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo scrive la storia. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per la prima volta dall'introduzione della figura del portabandiera – i Giochi di Stoccolma 1912, quando il ruolo venne attribuito al ginnasta Alberto Braglia – ha deliberato una doppia designazione in vista di Tokyo 2020, in ossequio alle raccomandazioni del Comitato Olimpico Internazionale.

Rossi e Viviani rappresentano Tiro a Volo e Ciclismo, due discipline che non avevano mai avuto l'onore di vedere nominati propri atleti in occasione del solenne momento che sancisce l'inizio della manifestazione a cinque cerchi. Ciclismo e Tiro a Volo sono due discipline che hanno inorgoglito il palmares azzurro: insieme hanno conquistato quasi 100 medaglie olimpiche, il 15% del totale dell'Italia e circa un quarto delle medaglie d'oro complessive del palmares azzurro.