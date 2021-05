Lombardia: rinnovo ai vertici del comitato paritetico di controllo e valutazione

20 maggio 2021 a

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Marco Degli Angeli (M5s) è il nuovo presidente del comitato di controllo e valutazione del Consiglio regionale della Lombardia, eletto all'unanimità dei voti. Il presidente dell'Assemblea regionale, Alessandro Fermi, ha aperto oggi la riunione dedicata al rinnovo degli incarichi dell'organismo consiliare. Alla presidenza del comitato si alternano maggioranza e opposizione, con una nuova elezione intorno alla metà della legislatura, a norma del regolamento.

Barbara Mazzali (FdI), presidente dell'organismo fino ad oggi, è stata confermata al vertice dello stesso nel ruolo di vice presidente.

"Siamo in una fase di necessaria resilienza - ha detto Degli Angeli - e la nostra prima responsabilità in questi tempi difficili è che le nostre leggi siano adeguate, anche eventualmente spogliandoci delle certezze avute fin qui. Il prossimo impegno del comitato (che valuta a posteriori gli effetti delle leggi, n.d.r.) sarà la valutazione delle politiche per i giovani e il lavoro con particolare riguardo al ruolo degli istituti tecnici superiori". Degli Angeli ha anche sottolineato l'intento di continuità nei lavori dell'organismo non partisan, che si è sempre adoperato senza nessuna pregiudiziale ideologica o partitica per contribuire a definire politiche efficaci.